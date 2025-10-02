◇男子ゴルフツアー バンテリン東海クラシック 第1日（2025年10月2日 愛知県 三好CC西C＝7300ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、ともにツアー2勝目を目指す出水田大二郎（32＝TOSS）、小斉平優和（27＝フリー）が5アンダー66をマークし、首位に並んだ。

出水田は6バーディー、1ボギー、小斉平は1イーグル、4バーディー、1ボギーで回った。

左手負傷からの復帰戦となる星野陸也（29＝興和）、嘉数光倫（35＝エナジック）、佐藤大平（32＝クリヤマホールディングス）、岡田晃平（23＝フリー）ら11人が4アンダー67で回り、1打差の3位に並ぶ大混戦となった。

前週パナソニック・オープン優勝の勝俣陵（29＝ロピア）、蝉川泰果（24＝アース製薬）は2アンダー69で26位につけた。

山下美夢有の弟・山下勝将（22＝フリー）は1アンダー71で40位だった。

前回大会覇者の幡地隆寛（32＝フリー）、賞金ランク1位の生源寺龍憲（27＝フリー）はイーブンパー71で56位。石川遼（34＝CASIO）は1オーバー72で75位。15歳の加藤金次郎（フリー）は2オーバー73で87位と出遅れた。