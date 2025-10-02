女優の山口智子（60）が、1日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、私生活について明かした。

90年代に「29歳のクリスマス」「王様のレストラン」「ロングバケーション」など大人気ドラマに多数出演。20〜30代を全力で駆け抜けてきた。95年には俳優の唐沢寿明と結婚。クラシックカーのイベントなどで、夫婦そろい踏みの姿を公の場でも見せている。

とはいえ、山口の私生活や素性は意外に知られていない。「体にうそをつかないことを心掛けている。心が喜んだら踊り出すのを大事にしていて。歌い出してもいいけど、人と出会ったり、音楽が流れたり、誰かが何かを奏でたり、リズムが鳴ったりしたら、それに対して素直に反応できる人間でありたい」。思いのままの生き方を大切にしていることを打ち明けた。

また「私にとって訓練とか練習とか、ジム通いというのは絶対向いていない」とも告白。「うれしい喜びの場があったら、もう踊り出してみると、いつの間にか運動になっている。結果として体力消耗しているとかね」と答えた。

唐沢の反応を聞かれると、「彼は私をほぼ眼中に入れないで生きているから、彼は全然気にしていないです、彼は何一つ」と笑顔で

明かした。

その“表現”の場は、家の中にもあるという。「特にフラメンコという音楽やフラメンコの文化が好きなので、家でははちょっと音が漏れにくい部屋をそのために作ったので、そこでとにかくガーンと踊る時は、そこに入ってガーンと踊る。ダダンダンダンダンダンダンみたいなのは、彼には漏れ聞こえているとは思いますけど」と話していた。