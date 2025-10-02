市長の学歴詐称問題を巡り市政の混乱が続く静岡･伊東市で、2日午後、地元の高校生がまちの未来について考えた提言書を市長に手渡しました。



10月2日午後3時ごろ、市長室に訪れた高校生。



（高校2年生 宮内 友暉さん）

「田久保市長におかれましては、本日お持ちした学生の意見に対し、早期の要望実現や課題解決に向けてご尽力賜りますとともに、おお手数おかけしますが、市のお考えをご回答いただきますようお願い申し上げます」





地元の高校生らが伊東市の未来について意見をまとめた提言書を田久保市長に手渡しました。これは9月、伊東市内の小学生から高校生の16人が参加し、市の将来について話し合ったものです。この会議を企画したのは市内に住む宮内友暉さんら地元の高校生。宮内さんは、田久保市長の学歴詐称疑惑を巡り混乱する市政に若者の声を反映してほしいと立ち上がりました。多くの若者の意見が集まった9月の会議。A4の用紙3枚にまとめられた提言書には、公共交通機関の整備や公園の設置、大型商業施設の誘致など5つの要望が記されました。（伊東市 田久保 真紀 市長）「大規模商業施設の誘致？」（高校2年生 宮内 友暉さん）「なかなか難しいとは思うんですけれど…」（伊東市 田久保 真紀 市長）「チャレンジしなきゃいけないことでもある」約20分間の田久保市長との対面。提言書を受け取った田久保市長は…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「なかなか鋭いご意見が多くて、今後にすごく期待できると思った。この取り組みを子ども議会などにつなげていきたいと考えている。頼もしいし心強いですけれども、鋭い質問が飛んでくるのかなということで、今からドキドキしております」一方、宮内さんは…。（高校2年生 宮内 友暉さん）「3～4か月停滞していた市政を動かすことを1つの目標としてやっているので、失われた3か月を少しでもいい方向に持っていけたならよかった。伊東出身ですっていう風に胸を張って言えるような環境と、あとは、そういう人たちを作り上げる雰囲気が、この今の伊東市には非常に大事なのではないかと思っています」子どもたちを突き動かした将来への憂いが、市長には伝わったのでしょうか。