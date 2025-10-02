プロ野球・DeNAは2日、4投手に対して来季の支配下契約を結ばないことを発表しました。なお、いずれの選手についても育成選手契約を打診していると明かされています。

今回発表となった4投手とは、庄司陽斗投手、浜地真澄投手、松本隆之介投手、森下瑠大投手の4人。

昨オフの現役ドラフトでDeNAに移籍した浜地投手は、今季7月15日に右肘肘頭固定術と右肘クリーニングの手術を行っており、復帰に向けてリハビリに励んでいます。また、5年目を迎える松本投手も、今季4月24日に右前十字靱帯再建術の手術を受けており、リハビリに励んでいます。

庄司投手は、2023年ドラフトの育成4位指名で青森大からDeNAに入団。開幕を目前に控えた3月13日に支配下契約を勝ち取りましたが、1軍の登板機会は得られていませんでした。

森下投手は、2022年ドラフト4位で京都国際高から入団。2年目の昨季8月には左肘のクリーニング手術を受けました。今季ファームでは3度の先発含む4試合に登板。防御率は5.84としています。