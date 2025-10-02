◇MLB ドジャース8ー4レッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）

9回から登板し3人でゲームを終わらせたドジャースの佐々木朗希投手が試合を振り返りました。

佐々木投手は4点リードの9回から5番手としてマウンドに上がると、先頭を162キロのストレートで追い込むと141キロのスプリットで三振。2人目も三振を奪うと、3人目にはこの日最速163キロのストレートを駆使し、ショートライナーで試合を終わらせました。

セーブシチュエーションではなかったもののクローザー起用に見事に応えた佐々木投手は「球場の雰囲気もすごく高まってましたし、初めて9回で投げて緊張しましたけど球場に後押しされて投げられたとおもいます」と振り返り、2番から4番の主力との対戦は「点差があったのでホームランを気にせずボンボンストライクゾーンに投げ込むことだけ意識しました。点差があったので思い切ってゾーンに投げました」と語りました。

アメリカでのポストシーズンの初登板については「日本でもWBCでも似たような経験をしてきてるので、そこまでビビるみたいな感覚はないですけど、日本とは違った盛り上がり方だったりレベルの高い戦いの中で今日はすごくいいピッチングが出来て良かった」と自信に満ちた表情でコメントしました。

ケガなどがあり苦しんだ1年でしたが、今回チームと共に戦えることについて「本当にレギュラーシーズンでチームの力になれなかったので、これからポストシーズンあるので残りの試合をしっかり貢献できるように、それだけかと思います」と意気込みました。