トヨタ超高級「“ちいさな”センチュリー」!? めちゃレトロな「匠の手作りボディ」採用！ ガバッと開く「斬新ドア」も美しい“小さな高級車”こと「オリジン」の凄さとは！

トヨタ超高級「“ちいさな”センチュリー」!?

クルマの中には、既存の車種をメーカー自らが「レトロ調」にカスタムしたモデルが存在します。

これらのレトロカーは多くの場合、金型変更を伴わないグリルやバンパーなどの樹脂パーツを交換することで、クラシックな雰囲気を演出しています。

【画像】カッコイイ！ これがトヨタ超高級「“ちいさな”センチュリー」です！（16枚）

日産「マーチ ボレロ」やダイハツ「ミラジーノ」などがその代表例ですが、中には三菱「パジェロジュニア フライングパグ」のようにフェンダー変更を伴う大掛かりなケースもあります。

そんな数あるメーカー純正レトロカーの中でも、特に凝りに凝って作られたのが、トヨタの「オリジン」でしょう。

同車は2000年に「自動車生産累計1億台達成記念車」として登場した4ドアセダンで、当時のFRセダン「プログレ」をベースに開発されました。

外観には、1955年にデビューした初代「クラウン」をモチーフとするデザインを採用。

丸目2灯のフロントマスク、独特のグリル形状、丸みを帯びたルーフライン、大きくラウンドしたリアウィンドウ、そしてトランクリッド脇に立つテールフィン（後期型）など、初代クラウンの特徴を見事に再現していました。

さらに、初代クラウンが採用していた、リアドアのヒンジが後部に備わる「観音開きドア」まで再現されている点は、トヨタの並々ならぬこだわりが感じられるポイントです。

このように、外装パネルのすべてを新設計としたオリジンの外観からは、ベースとなったプログレの面影はほとんど見られず、一般的なレトロカーとは一線を画す気合の入り方がうかがえます。

また、このオリジンの生産は、トヨタの最高級車「センチュリー」の生産ラインを担当する熟練の職人たちが担当しました。

メーカーはこれを「クラフトマンの『匠の技』により、高品位、高品質を確保」と表現しています。

その象徴と言えるのが、手作業で生み出される複雑なボディパネルです。

特に、フロントフェンダーやクォーター周りのパネルは、量産プレス技術では難しいため、分割成形した後に職人が高度な溶接技術で一体化させていました。

また外板塗装にもセンチュリーと同等の工程が採用され、塗装後に全面を水研ぎし、さらに塗装を繰り返す「5層コート」によって、深く輝きのある塗装品質を実現。

内装は、ダッシュボードやパネル類こそベースのプログレのパーツを引き継いでいますが、本革シートは専用デザインに変更され、センターコンソールも本革巻きにするなど、細部の縫い目まで高品質が追求されています。

厳選された本木目パネルや、ダッシュボード中央の専用アナログ時計も、このクルマの格を引き上げているポイントです。

そんなオリジンの心臓部には、最高出力215馬力を発揮する3リッター直列6気筒エンジンを搭載。

ABS、トラクションコントロール、ブレーキアシストといった安全装備も充実しており、外観はクラシックですが、中身は2000年当時の最新技術が詰め込まれていたのです。

このように、凝りに凝った外観を手作業の多い生産工程によって完成させたオリジンは、1000台のみの限定生産とされ、新車価格は700万円でした。

当時の「クラウン ロイヤルサルーン」が378万円、そして装備が同等のプログレ「NC300」が365万円だったことを考えると、いかにコストをかけて作られたかが伝わります。

現在、これほどまでに手間暇をかけて作られるメーカー純正レトロカーは希少であり、その「小さなセンチュリー」のような存在感は、今なお多くのクルマ好きに語り継がれているのです。