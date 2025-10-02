「どんどんお母さんにそっくりに」紅蘭、“可愛すぎる”娘と顔出しショット「頭からスライム浴びてすごいことに」
俳優・草刈正雄さんの長女でタレントの紅蘭さんは10月1日、自身のInstagramを更新し、娘との最新ショットを公開。投稿では、自身の会社の新事業の展開を匂わせました。
【写真】紅蘭＆かわいすぎる娘のツーショット
また、自身が経営するBROSKYの新事業についても触れており、さまざまなリスクがありながらも「私が楽しんで挑戦する姿を見てて欲しい！」とコメントしています。
新境地を切り開く自身へのエールも紅蘭さんは「はろー10月！！」とつづり、11枚の写真を載せています。1枚目では、娘と笑顔でスライムを伸ばしています。これはアメリカ・ロサンゼルスのスライムミュージアムでの写真です。このときの状況について、「最後は2人で頭からスライム浴びてすごいことになりましたが…」と語っています。ほかにも、家族4人で手をつないで歩いている写真など、楽しい日常が垣間見えます。
この投稿にファンからは、「2人とも可愛すぎる」「ほんと素敵な親子です」「進化！最高！そこで終わらへんくてまだ何かあるやんて気持ち」「紅蘭娘さんどんどんお母さんにそっくりになってきてるね！」「2人の笑顔に幸せ貰えます」との声が寄せられました。
BROSKYとは？紅蘭さんが代表を務める同社は、アクセサリーやスキンケア、ベビー用品、スカルプケア事業なども運営するなど、幅広い商品を手掛けています。
(文:勝野 里砂)