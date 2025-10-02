安達祐実、金髪・青髪・カラーメイクで雰囲気ガラリ「別人級」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/02】女優の安達祐実が1日、自身のInstagramを更新。カラフルなスタイリングを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】安達祐実、ド派手スタイリングで別人級チェンジ
安達は「元々大好きだった＠52byhikarumatsumuraのバッグ。この度、コラボレーションさせていただきました！」と報告。金髪ボブヘアに青のアイシャドウをした姿や、青髪に菱形チェック柄のセットアップを合わせたカットを披露した。
この投稿に、ファンからは「別人級」「似合いすぎ」「衝撃」「かっこいい」「お人形さんみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安達祐実、カラフルスタイリングで雰囲気一変
◆安達祐実の別人級スタイルに反響
