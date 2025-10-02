フィギュアスケート女子最高得点保持者で、ドーピング問題で資格停止処分となっているカミラ・ワリエワ（１９）＝ロシア＝が処分解除後、競技復帰する見込みであると複数のロシアメディアが報じた。ワリエワは２２年２月の北京五輪期間中にドーピング問題が発覚。禁止薬物トリメタジジンを使用したとして、ＷＡＤＡから４年間の資格停止処分を受けた。

同処分は１２月に解除されるが、国営通信社「タス通信」は「ワリエワは五輪金メダリストのタチアナ・ナフカのスクールからキャリアを再開する予定だと関係筋が語った」と報じた。「スポルトエクスプレス」によると、ワリエワは１０月２５日から正式にトレーニングを再開できるが、今季のロシア選手権や国内ＧＰシリーズには出場できない。

ワリエワは処分前はエテリ・トゥトベリーゼ氏の指導を受けて頭角を現し、２１年にシニアデビュー。複数の４回転ジャンプと表現力を武器に、快進撃をみせ、ロシア杯で現在も世界記録である合計２７２・７１点をマークした。北京五輪ではドーピング問題の影響もあり、精彩を欠いて４位だったが、処分の確定により成績を抹消された。