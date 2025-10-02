◆男子プロゴルフツアー バンテリン東海クラシック 第１日（２日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）

首痛のため２か月半試合を離れていた星野陸也（興和）がホスト大会で復帰。６バーディー、２ボギーの４アンダー６７で回り、トップと１打差の３位につけた。「あまり良くなかった。想像よりも曲がってしまった。調整が必要。スコア的には良かったけど、ショットが暴れすぎ」。苦笑いの好スタートだった。

米ツアーを主戦場に戦ってきた今季、７月の全英オープン練習日に首を痛めた。「手と腕にしびれがあった。今年は試合に出られないかもと覚悟した。こんなに早く復帰できるとは」。米ツアーは現在公傷制度を適用中で、１１月に復帰予定。今大会後は２０２４年２月に優勝しシードを得た欧州ツアーの義務試合数をクリアするために、スペイン、インド、韓国の３か国を回る。

７月以来の実戦。それも２０２３年ダンロップフェニックス以来の日本ツアー。やはりいつもと少し違った。「最初の３ホールは緊張した。久々の日本というのもあったのか、いい緊張感もあったのか、浮いていた感じがあった」と振り返った。実力者は悪いなりにもスコアを作っていった。

１４番でピン左奥１５メートルのスライスラインを沈めてギャラリーを沸かせた。「さすがに入れに行くようなラインじゃなかったけど、タッチを合わせるような感じで打ったら完璧な感じで入ったのでうれしかった」。１５番パー５でも第３打をピンそばに運び、３連続バーディーを奪った。１７番でティーショットを右に曲げ、ピン奥５メートルのパーパットを決めた。１８番の第１打は左に曲げながら、グリーン手前からのアプローチを寄せて、しのいだ。

「ティーショットをもっと安定させないと優勝にはつないでいけない。パッティングもいいし、ティーショットさえ修正できればどんどんスコアを伸ばせる。優勝を目指して頑張りたい」と燃えている。首や腕に痛みを覚えることなく復帰最初の１８ホールを終えられたことは収穫の一つ。「キャディーバッグに２つ入っている」という興和の「バンテリン」に感謝した。