ｔｉｍｅｌｅｓｚ・猪俣周杜が２日、都内で１０月４日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「パパと親父のウチご飯」（土曜・後１１時）取材会に主演の松島聡、白洲迅らと出席した。

豊田悠氏の同名漫画が原作。突然、元恋人から娘を預けられた情に厚い元ヤンキー・千石（松島）と、妻と離婚して息子を引き取った優しすぎる漫画編集者（白洲）が、シングルファーザー同士で共同生活を送る姿を描く。

ドラマ初出演となる猪俣は、松島演じる千石が営む接骨院のアルバイト・阿久津竜也を演じる。猪俣は「普段から言いたいことを結構かんじゃうので、セリフを言うのがすごい心配だった。『不安だよ〜、聡くん』と言っていたら、聡くんが『大丈夫だよ、色んな方を頼っていいんだよ』と言ってくれたのが大きかった」と、メンバーで座長の松島からの言葉に救われたことを明かした。

猪俣のクランクインの日には、松島がサプライズで現場に訪れたといい「うれしかったです。聡くんってぽわぽわしていて、普段は背中が小さく見える。だけど現場では頼りがいあって背中が大きいんです…」と天然発言で会場をざわつかせた。それでも、「今回選んで下さったスタッフさんももちろんだけど、まず聡くんがずっと頑張ってきたから、こうして僕が竜也役で出られた。すごく感謝しています」と松島への思いを語った。

松島は「（猪俣のクランク）インの瞬間を見届けたくて内緒で行って、カチンコを持ってスタッフさんのふりをしていたら（猪俣）全然気づいてくれなくて」と苦笑いしながら、「初出演と思えないくらい度胸がある。いい意味で緊張感伝わってこない」とメンバーの奮闘に頼もしげな表情を見せていた。