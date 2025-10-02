ｔｉｍｅｌｅｓｚ・松島聡と俳優・白洲迅が２日、都内で１０月４日スタートのテレビ朝日系ダブル主演ドラマ「パパと親父のウチご飯」（土曜・後１１時）の取材会に共演の猪俣周杜らと出席した。

豊田悠氏の同名漫画が原作。突然、元恋人から娘を預けられた情に厚い元ヤンキー（松島）と、妻と離婚して息子を引き取った優しすぎる漫画編集者（白洲）が、シングルファーザー同士で共同生活を送る姿を描く。

松島と白洲はそれぞれの息子・清一郎と娘・愛梨役を演じる子役・櫻、棚橋乃望と手をつないで登壇。松島は撮影現場の様子を「笑いもあるしラフで本当に家族みたい。撮休で愛梨と清一郎に会えない日は、さみしい気持ちになる」とすっかり打ち解けた様子を明かした。

松島は本作が地上波連ドラ初主演で、元ヤンキーのシングルファーザー・千石を演じる。「憎めないキャラクターで、千石の心境の変化にも注目して欲しい」とアピール。初めての父親役で「最初は不安もあった」というが、会見で娘役の棚橋がはしゃいだり、変顔を披露したりする様子を愛（いと）おしそうに見つめるなど“パパの顔”を見せた。

メンバーの猪俣も出演し、グループで主題歌も担当することから、松島は「メンバーが（同じ）メンバーのドラマに出ることすごい珍しいこと。自分にとって初主演の現場に、ドラマに初挑戦のメンバー（猪俣）もいて、さらに主題歌もさせていただけてお祭り騒ぎのよう。感慨深いですし、うれしいです。（猪俣と）足並みそろえて盛り上げたい」と意気込んだ。