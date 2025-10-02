ｔｉｍｅｌｅｓｚ・松島聡と俳優・白洲迅が２日、都内で１０月４日スタートのテレビ朝日系ダブル主演ドラマ「パパと親父のウチご飯」（土曜・後１１時）の取材会に共演の猪俣周杜らと出席した。

豊田悠氏の同名漫画が原作。突然、元恋人から娘を預けられた情に厚い元ヤンキー（松島）と、妻と離婚して息子を引き取った優しすぎる漫画編集者（白洲）が、シングルファーザー同士で共同生活を送る姿を描く。

松島と白洲は、本作で父親役に初挑戦。松島は「『パパ役、自分ができるのかな？』と思ったけど、友人でパパになっている人の話を聞いたり、（実生活で父親の）迅くんのお家にもおじゃまさせてもらったりした。迅くんのパパ姿がめっちゃかっこよくて、こういうパパいいなあと思いました」と、白洲の父親ぶりを参考にしたことを明かした。

白洲は「恥ずかしいなあ…」と照れ笑い。実生活では今春に第２子が誕生しており「プライベートで親になりたてということもあって、（父親の苦労や葛藤などへの）共感は深まっているので、こういうタイミングでこの役が来たのは巡り合わせだなと思っています」とうなずいていた。