女優の久間田琳加が２日、東京・渋谷区で「ＭＵＳＩＮＳＡ ＴＯＫＹＯ ＰＯＰ―ＵＰ ＳＴＯＲＥ ２０２５」オープニングイベントに出席した。

韓国発のファッションを扱う「ＭＵＳＩＮＳＡ（ムシンサ）」の新店イベント。事前に内覧した久間田は「服が好きなので、お洋服がたくさんあってテンションが上がった。フォトスポットもたくさんあって旅行に来た気分になりました」と目を輝かせた。

同店のテーマである「らしさ」にちなみ、自身の「らしさ」を問われると「大好きなご飯をいっぱい食べてお仕事をするのが私らしさかなとおもいます」と満面の笑み。さらに、「焼き肉が好きなんですけど、中の白米をおかわりして食べるくらいご飯が好きです」と明かした。

今夏出演したＴＢＳ系ドラマ「ＤＯＰＥ 麻薬取締部特捜課」では、本格アクションに初挑戦。「新しいことに挑戦することが子供の頃に返ったような気持ちで、『知らないことってこんなに楽しいんだ』と感じることができた。小学校６年生から芸能界にいるんですけど、違った職業を役を通して経験できたらなと思います」と今後を見据えていた。