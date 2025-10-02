【ワンダーフェスティバル2025上海】 開催期間：10月2日～10月3日 会場：Shanghai New International Expo Centre 開催地域：中国·上海

グッドスマイルカンパニーとグッドスマイルアーツ上海は、中国・上海にて10月2日・3日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025上海」にてスケールフィギュア化情報を発表した。

今回スケールフィギュア化が発表されたのは、「アズールレーン」より「大鳳 羅紗遊情」、「ハウデン・リーウ」、「モガドール 嗅診ナーサリーコールVer.」、「能代 月花の湯処Ver.」が登場。

また、「初音ミク 漢宮秋月 Ver.」や「NEEDY GIRL OVERDOSE」より「あめちゃん」のフィギュア化が発表された。

公開情報は「カホタン＠グッスマのすみっこ」の公式Xアカウントにて掲載されている。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)WSS playground

Art by Rella (C) Crypton Future Media,INC.www.piapro.net

