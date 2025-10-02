延べ移動人数23億人超！？中国｢国慶節｣大型連休スタートで人気旅行先1位の日本…静岡へのインバウンドは
富士山と駿河湾が一望できる「伊豆パノラマパーク」には人、人、人。その理由は…。
（NNN上海 記者）
「日本行きの便などのチェックインを行うカウンターの前ですが、早朝にも関わらず、すでに長い行列ができています」
中国では、きのう10月1日から、建国記念日にあたる「国慶節」に伴う8日間の大型連休がスタート。移動する人数は、なんと延べ23億6000万人にのぼるとみられています。
（中国人観光客）
「万博のチケットは子どもの2枚分だけ。大人はないです。会場についてから大人の分を買えるかどうか。ガンダムと中国のパビリオンにいく」
（中国人観光客）
「清水寺に行きます。すべてが楽しみです」
関西空港で出会ったリーさんとウォンさん。日本ならではのものを楽しむために、到着後2人がまず向かったのは…ラーメン店！？
（中国人観光客）
「かんぱーい。中国のラーメンとちょっと違う。おいしい」
心斎橋で買い物も楽しんだ2人。
（中国人観光客）
「メイド・イン・チャイナかな？日本製だ」
滞在中にユニバーサルスタジオ・ジャパンにも行く予定だということです。
国慶節といえば中国人観光客の”爆買い”でしたが、今、中国人観客は日本で何を買っていくのでしょうか。
（中国人観光客）
「ちいかわの人形。ポケモングッズをたくさん買いました。3万円くらい」
中国人観光客のお目当ては日本のアニメやキャラクターグッズなど。
（売り場担当者）
「中国人のお客様が日々増加している状況。万博の後押しもあり、ことしの国慶節は期待できる」
買い物以外で日本で楽しんでいることは？
（中国人観光客）
「（せんべいは）もうないよ。シカがおもしろい。奈良で日本の文化が見たい」
モノだけではなく日本の自然に魅力を感じる人も多いという中国人。では、静岡県内で人気の旅行先といえば…。
不動の人気を誇る伊豆半島。
伊東市にある大室山には2日も多くの中国人観光客が。来場者の約8割が中国人という人気ぶり。一年を通じて多く訪れるといいます。
リフトに乗り頂上へと向かいますが、受付を待つ列は折り返すほどの長い列に。頂上に向かう人たちはワクワクが止まりません。富士山もうっすらと顔をのぞかせ、伊豆の美しい海が見える絶好の撮影日和。山頂では鳥居をバックにしたり思い思いのポーズで記念撮影をする中国人たち。一体なぜこんなにも多く大室山を訪れるのでしょうか？
（中国人観光客）
「中国では7日間の長期休暇が取れて。『君の名は。』を観て、この場所が美しいと知ってきた」
人気のワケは、ここからの風景が、人気のアニメ映画「君の名は。」のシーンに似ていると話題になり、中国人観光客が「聖地巡礼」を目的に連日訪れているのです。伊豆半島には自然が創り出した神秘的な名所がたくさん。そんな絶景を求め旅行先に選ばれているのです。
ここは、約4000年前、大室山が噴火した時に流れ出した溶岩でできたという「城ヶ崎海岸」。絶景スポットとして知られる「門脇つり橋」にも多くの中国人観光客が。
（中国人観光客）
「8日間国慶節の休みがあるから、奥さんが伊豆が好き。多くのビーチを訪ねたがここが一番きれいです」
心地よい潮風にあたりながら伊豆半島の自然を満喫していました。静岡を旅行先に選ぶ
理由の一つとなっているのが「富士山」。
標高452メートルから見る富士山と海との共演が人気の「伊豆パノラマパーク」も人気スポットです。2日は、あいにく富士山に雲がかかり絶好の景色とはなりませんでしたが…。
（中国人観光客）
「（富士山が見えず）少し残念だけど、それでも大丈夫。天気が良くて空気も新鮮。あすの朝もう一度来てみる」
（中国人観光客）
「雲の向こうに富士山 なんだかミステリアスでよい」
国慶節に伴う中国人観光客の増加は施設側も実感しているようです。
（伊豆パノラマパーク 内田 百香さん）
「中華圏の団体様のご予約が、国慶節の間は連日ご予約が入ってくるような感じで増えています」
施設側も中国人からの人気の高まりに中国語対応を強化。館内アナウンスやメニューやガイドマップを中国語にし、有事の際も対応できるよう取り組んでいるといいます。
（伊豆パノラマパーク 内田 百香さん）
「恐らく中国の人が求めている『映えスポット』だったりとか、安心してそういう施設ではあるので、マナーを守っていただきながら楽しんでいただけたらなと思います」
中国の大型連休は「国慶節」は8日まで。海と山に囲まれた雄大な自然を求め、静岡県内にも多くの中国人観光客が訪れそうです。