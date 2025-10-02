ブラックマヨネーズ・吉田敬（52）が1日深夜に放送された読売テレビの新番組「吉田と粗品と」に出演。番組パートナー、霜降り明星・粗品（32）との初飲み会の思い出を明かした。

レギュラー番組では初めてタッグを組む2人。初回放送では両者の関係性について触れた。吉田は「そこまでプライベートで会うことはないやんか。1回だけやね、東京で」と回想した。フジテレビでかつて放送していたバラエティー番組「バイキング」の打ち上げの二次会として野々村真、野々村友紀子氏と麻布の焼肉店を訪れた吉田。解散する時に、粗品とからし蓮根・青空が飲んでいることに気づき、友紀子氏と合流したという。

吉田は「前から粗品と飲みたいなとは思ってて、楽しくて。野々村友希子さんは俺の1期先輩やけど、俺のグラスが空いたら作ってくれはるねんな。時が経つにつれ、それが俺の中で当たり前になってきて。グラス空いてきたらポンと友紀子さんの前に置いて…」と、調子に乗ってしまったという。すると、「友紀子さんに“私あんたのセフレちゃうで！”って言われた。俺、その飲みで覚えてるの、そこだけやねん」と言って、笑わせた。

その後、吉田のマネジャーが熱望し、粗品とのトークイベントを開催するなど酸くないながらも交流はあったが、今回が初の本格共演。吉田は「オマエいくつやっけ？」と聞きた。「32です」との返事に「20個ちゃうってスゴない？俺、52」と言って、粗品を驚かせた。「粗品とやるの楽しみやなと思ってふと年齢見たら、いや20もちゃうやん！と」と語っていた。