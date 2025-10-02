女優の山口智子（60）が、1日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、旅の魅力を力説した。

暇さえあれば旅へ出るという山口。「とにかく世界のことを知りたくてしょうがなかったです」と、知らない地へ行くことへの渇望を語った。

90年代に「29歳のクリスマス」「王様のレストラン」「ロングバケーション」など大人気ドラマに多数出演。20〜30代を全力で駆け抜けてきた。「20、30ごろにがーっとドラマをやってきて、ふっとちょっと心がほっとして、ふっと立ち止まった時に、一番、自分の心に何をしたいって聞いたら、旅って答えが返ってきたから、世界に出て旅をしようと思って」。心の声に従い、世界を旅するようになったという。今ではYouTubeチャンネルやインスタグラムで、旅の様子を動画や画像で公開している。

「とにかく世界を知ることが大好き。知らないことを知っていくことが何よりのおもしろさ。学びは大人の遊び、特権です。その場に立って空気を吸って、お水を飲んで、その地の食べ物を食べて、思わぬ出会いがあってというのは、その地に立たないと絶対に巻き起こらない奇跡のような瞬間の時間ですから」

気がつけば旅に出ているという。「体力がたまってきたなと思ったら旅に。ちょっと1回、家に帰って休憩したら、元気になってきたな、疲れが癒えたなと思ったら、また出てるって繰り返して」。留守中は夫の俳優・唐沢寿明（60）が留守番をしてくれるといい、「だから安心して旅に出発できるというのは本当に夫の協力のおかげです」と感謝した。

その山口が、人生最後の旅の目的地に決めている国があるという。今後の目標を聞かれると「日々思ったとたんに行動に起こして実行するようにしているので、意外にない」と正直に告白。それでも「ずっと最後までエジプトというものを取ってあるんですよ。最後の最後まで。私にとってはエジプト文明あたり、凄くこれからの地球の進む道に鍵を握っている文明だなとずっと思っているので、いつかエジプトのあたりの古代文明を本気で体感しに行きたいなと思っています」と打ち明けていた。