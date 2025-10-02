愛知県西尾市の「喫茶 茶尾(ちゃお)」で話題なのが、懐かしの「学校給食セット」。銀色のプレートに揚げパンやミルメークが並び、名物・イカフライのレモン煮も登場。大人はノスタルジーに、子どもは新鮮に楽しめる、西尾ならではの味です。

■揚げパンやミルメーク…懐かしのメニューが勢ぞろい





西尾市の「にししん文化会館」に2025年8月にオープンした「喫茶 茶尾」は、日本庭園を眺めながら西尾産の抹茶を使った「グリーンティーフロート」（680円）など、地元ならではのメニューが楽しめます。

中でも、人気ナンバー1は「学校給食セット」（980円）。

客：

「当時の給食そのままなので懐かしさが一番」



別の客：

「昔の懐かしい感じ」

レトロな銀色のプレートに、砂糖ときなこをまぶした揚げパン、ツナとマヨネーズで味付けしたニンジンのリボンサラダ、アーモンドフィッシュ、牛乳とミルメークなど、まさに“あの頃”の給食メニューが再現されています。

■西尾ならではの名物・イカフライのレモン煮も





中でも注目は“西尾ならでは”のイカフライのレモン煮です。

客：

「サクサクでおいしかった」



きつね色に揚げたイカフライを甘辛いレモンダレにさっと絡めた、西尾のソウルフード。レモンの酸味が爽やかで、昭和60年ごろから市内の学校給食に登場し、ハンバーグやカレーをしのぐ人気を誇りました。

客：

「学校でリクエスト給食があって、毎回1位がイカフライのレモン煮だったのを思い出した」



別の客：

「懐かしさがあって、おいしく感じる」



大人には懐かしいメニューですが、子どもにとってはどうでしょうか。



子ども：

「休日なのに、学校を味わいたくないかな」



喫茶店でなぜ給食スタイルのメニューを始めたのでしょうか。



喫茶店のオーナー：

「文化会館はいろんな方に来ていただけるので、西尾の良さや給食文化を多くの人に広められたらと」



イカフライのレモン煮も楽しめる「学校給食セット」は、ランチタイム11時から提供されています。



2025年9月24日放送