きょう、山形県酒田市の小学校で、児童が伝統衣装を身にまといながら稲刈りを行ないました。

【写真を見る】"すげがさ" と "はんこたんな" 小学生が伝統衣装を身にまといながら稲刈り！（山形）

酒田市の南平田小学校では、地域や自然に親しみを持ってもらおうと、児童が毎年稲刈りを行っています。

男子児童は「すげがさ」。女子児童は「はんこたんな」に「かすり」という地域に伝わる伝統衣装を身にまとい、稲刈りに挑戦します。

収穫するのは、５月に児童たちが植えたつや姫です。夏の少雨や暑さにも負けず、大きく育ちました。

児童たちは、慣れない格好と慣れない道具に苦戦しながらも丁寧に稲刈りを行ない、およそ１時間の作業で１俵ほどのコメを収穫しました。

■児童は

児童「こういう衣装が出回っているところがちょっとしかないらしくて着れて楽しいという気持ちと床がべちゃべちゃしていて、転んだ時にすぐしみこむからちょっと嫌だなという気持ち」

児童「鎌で稲を刈って切るのが固くて難しかった。（収穫した米を）早く食べたい！」

児童「だんだん慣れるととれやすくなった。早くみんなで食べたい」

きょう収穫されたコメは１２月に行われる学年行事でおにぎりにして、みんなで味わうという事です。