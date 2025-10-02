桜田通、“自分らしさ”にのぞく真面目な一面 秋冬の注目ファッションで「韓国の街並みを歩いてみたい」
俳優の桜田通が2日、東京・MEDIA DEPARTMENT TOKYOで行われた『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025』オープニングイベントのフォトコールに登場した。
【全身ショット】大人カッコイイ…グレーのドレスで登場した生見愛瑠
黒のボトムスににじんだような質感のカラフルなジャケットで登場した桜田。ポップアップストアのコンセプト「らしさ、MUSINSA」にちなんで、“自分らしさ”について聞かれると、「すべてのことに考えを持って行動するということが自分らしさ」と納得して行動したいという真面目な一面をのぞかせた。
この秋冬の注目トレンドは「いままで着てきたことはなかったんですけど、エイジング加工、ダメージ加工などされたカジュアルとストリートの融合したファッション」と明かし、そのファッションで「韓国のソンスにあるMUSINSAに行きたいです」とにっこり。「韓国の街並みを歩いてみたいと思います」と続け、「辛いものが大好きなので、辛いラーメンとか。あとはサムギョプサルを食べたいです」と現地での楽しみ方に想像をふくらませた。
「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の1つ。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開している。MUSINSAの世界観を体験できる『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025』はあす3日〜26日に開催される。
イベントにはほかに、安斉星来、久間田琳加、綱啓永、生見愛瑠、藤田ニコルが出席した。
【全身ショット】大人カッコイイ…グレーのドレスで登場した生見愛瑠
黒のボトムスににじんだような質感のカラフルなジャケットで登場した桜田。ポップアップストアのコンセプト「らしさ、MUSINSA」にちなんで、“自分らしさ”について聞かれると、「すべてのことに考えを持って行動するということが自分らしさ」と納得して行動したいという真面目な一面をのぞかせた。
「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の1つ。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開している。MUSINSAの世界観を体験できる『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025』はあす3日〜26日に開催される。
イベントにはほかに、安斉星来、久間田琳加、綱啓永、生見愛瑠、藤田ニコルが出席した。