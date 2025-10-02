FRUITS ZIPPERら4組、イベント出演が困難に 主催者が“各事務所関係者を名乗る人物”と出演契約、詳細説明＆謝罪
アイドルが多数出演するイベント「GIGA・GIGA SONIC」（10月18日開催）と「SAMURAISONIC」（10月19日開催）が2日、公式サイトを更新。≠ME、≒JOY、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETの4組について、出演が困難になったと報告した。主催者が「各事務所関係者を名乗る人物と正規の効力を持たない出演契約を締結していたことが判明」などと説明した。
イベント側は発表で、すでに出演決定と発表していた4組について「発表後に各事務所より連絡を受け、確認したところ、各事務所関係者を名乗る人物と正規の効力を持たない出演契約を締結していたことが判明いたしました」と説明。「そのため、実際には出演調整が行われておらず、下記アーティストの出演は困難であることが発覚いたしました」とつづった。
続けて「関係各所と確認を行い、当該人物がアソビシステム株式会社および株式会社代々木アニメーション学院に在籍していないことが判明し、弊社を含め、関係各社は被害を受けた状況にあります」と伝えた。また、すでに警察に相談しており、「法的機関の助言を受けながら厳正に対応を進めております」とした。
また被害の経緯について「今回の件は、弊社がもともと関係性のあった代理店を通じて出演調整を進めておりましたが、その過程で正規の関係者ではない人物が介在していたことが判明いたしました」と説明。「弊社としても代理店を信頼していたために気付けなかった落ち度があり、ファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
なお、返金希望者に向けた対応も案内。イベントは予定どおり開催するとしている。
最後に「本件につきましては、エンターテインメント業界において同様の悪質な行為が二度と起きないように、事実を公表させていただきました。今後は再発防止策を徹底し、引き続き誠実に対応してまいります」とし、「引き続き、GIGA・GIGA SONICおよびSAMURAISONICへのご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
