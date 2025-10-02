「久しぶりにキッチンに」安藤優子、“海の家ごはん”を披露 「どれもとっても美味しそう」「器もステキ」と反響
キャスターでジャーナリストの安藤優子（66）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。“海の家ごはん”を披露した。
【写真】「どれもとっても美味しそう」「器もステキ」安藤優子が作った“海の家ごはん”
1つ前の投稿で「本日は海の家で過ごします」と明かしていた安藤。その海の家で「昨晩は買い出しにも行って､久しぶりにお料理に向き合いました」と明かし、手料理が並んだ食卓の写真を投稿した。
「鮪と長芋はダイス状にカットして､出汁醤油で和えました」「春菊は葉のところだけ摘んで､マスタードとホワイトバルサミコ酢のドレッシングでサラダ」「太刀魚の塩焼き､ゆず吉という香り高い柚子をぎゅっと搾っていただきました」「蓮根の挟み焼きは、ひき肉のタネに辛子と生姜のすりおろしをたっぷり入れてあります。タレは甘辛です」と、それぞれの料理を写真とともに紹介。なお、八宝菜は夫の手作りだ。
シメには「鯛めし」を炊いたそう。「あらかじめ塩焼きにした鯛をそのままお米といっしょに炊き上げてから､できるだけ骨と皮を取り除いて､サクッと混ぜていただきました。鯛からのお出汁で美味しい炊き込みご飯になりました」と上出来だったことを伝えた。
最後には「なんだか久しぶりにキッチンに立ったら､あれこれ作ってしまい､食べきれずにレフトオーバーに。多分今晩のテーブルに姿を変えて（笑）登場の予定です。ご馳走さまでした！」と締めくくった。
コメント欄には「どれもとっても美味しそう」「器もステキ」「沢山のご馳走たまりません」「種類豊富」「素敵な盛り付け」などの声が寄せられている。
