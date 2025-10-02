◇MLB ドジャース8-4レッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースのムーキー・ベッツ選手は3本のタイムリーヒットを放ち、5打数4安打3打点とチームを地区シリーズ進出へと導きました。

試合後、取材陣に応じたベッツ選手。1点リードの6回、先発の山本由伸投手がノーアウト満塁のピンチを背負ったシーンについては、「厳しい状況だったと思います。アウトもなかった。本当にあの時点では1点に抑えることだけを考えていました。もし彼がここで三振を奪えれば、無失点で切り抜けるチャンスもあったかもしれません」と話します。そこからベッツ選手がショートに転がったゴロを本塁アウトにすると、山本投手が2者連続三振で切り抜けました。

「あそこでいいプレーができたんです。それから彼は、私たちが必要としていた三振を奪ってくれました。2アウトを取った瞬間、みんなが血の匂いを嗅ぎつけたんだと思います。そして、最後の打者を三振に打ち取ることができたんです」と振り返り、山本投手を賞賛しました。

6回の自身のプレーについては、「正直に言うと、何が起こったのかさえわかりません。ただ、キャッチして本塁に投げたことだけはわかっています。あんな状況に陥ったのは初めてです。プレーオフでショートでプレーするのは初めてなので、さまざまな状況があります。レギュラーシーズンが違っていたら、僕の脳はセカンドに向いていたのかもしれない。ただ反応しただけだと思う。ショートで落ち着いてプレーできている」と緊迫した状況でのプレーを明かしました。

24年にライトからショートへコンバートしたベッツ選手ですが、死球で離脱したこともあり、シーズン終盤はライトを守っていました。25年シーズンはショートで躍動したことによって生まれたプレーと話します。