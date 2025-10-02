◇プロ野球セ・リーグ 巨人5ー2中日（1日、東京ドーム）

巨人の阿部慎之助監督が今季最終戦を終えてレギュラーシーズンの振り返りと、クライマックスシリーズ(CS)への意気込みを語りました。

阿部監督はこの日、山粼伊織投手を先発で2イニング、続いて戸郷翔征投手を3イニング起用するなど、普段では見られない采配を行いました。

この継投がCSを見据えた起用法であることを明かすと「調整で山粼と戸郷、投げさせたんですけど、もちろんその中にも西舘も入ってますし、いるピッチャーでなんとかしのがないといけないんでね。そのために今日は調整登板させました」と語りました。

そして先発もリリーフもこなす西舘勇陽投手については、CSでの先発の可能性について聞かれると「もちろん十分あると思いますし、ベンチ入れてロングリリーフとかもやってもらう可能性もありますし、これからいろんな策を練っていこうかなと思っています」と述べました。

優勝を目指しつつも結果的には3位に終わった巨人。阿部監督は「優勝争いできなかった責任は感じています」と悔しさを言葉にしつつも「けど日本一に挑戦できる権利はいただいたので、3位ですから思う存分、チャレンジャーとして思いっきりぶつかっていきたいなと思います」と下剋上での勝ち上がりを誓いました。