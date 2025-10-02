【マニラ＝樋口貴仁】小泉進次郎農相は２日、訪問先のフィリピン・マニラで、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）と日中韓３か国による農相会合に出席した。

立候補している自民党総裁選が最終盤を迎える中、滞在１７時間余りの外遊をこなした。

小泉氏は１日夕に日本を出発し、２日午前の農相会合では、ＡＳＥＡＮでの農業食料システム構築に向けた日本の技術協力の継続を訴えた。７か国の農相とそれぞれ個別会談も行い、日本産ブドウの輸出解禁の協議を提起した。ブルネイなどから和牛輸入への意欲も伝えられたという。

小泉氏は一連の外交日程を終え、記者団に「日本の農林水産物のさらなる輸出拡大の可能性を感じることができた」と胸を張った。総裁選との両立の難しさを問われると、「石破首相から閣僚は公務最優先という指示があった。両立できている」と強調した。

国内では、陣営による応援投稿依頼問題を巡る批判が収まっておらず、「外交手腕を示せる外遊はむしろプラスだ」（陣営幹部）との声もある。小泉氏は現地から強行軍の合間を縫って態度未定の議員に電話し、支援を依頼した。

２日夜に帰国し、各候補が出演するインターネット討論番組に駆けつけた。