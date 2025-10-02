俳優の瀬戸康史が２日までに自身のインスタグラムで書籍を発売することを報告した。

瀬戸は「デビュー２０周年ということで、書籍を作りました。昨日は皆さんにバレないようにお知らせをするのが本当に大変でした。あー、バレなくてよかった。」と始め、前日に予告していた“お知らせ”が書籍の発売であることを報告。

続けて、「さて。この本では、今日（こんにち）までの自分を色々なカタチで表現することに挑戦しました。僕は想像すること、それをカタチにすることが大好きなので制作過程はとても楽しかったです。インタビューもかなりの時間やりましたし、イラストも描き下ろしたし、写真もめちゃくちゃ良いです。とりあえず２０年間の集大成と言えると思います。今回実現できなかったことは、また２０年後？ですかね。笑 発売は２０２５年、１２月１２日です。たくさんの方に届きますように．．．」と詳細をつづり、メイクアップをしてまっすぐに見つめるショットや、フードをかぶり、柔らかな表情を浮かべたショットなどをシェアした。

この投稿にファンからは「うあああ素敵なサプライズありがとうございます」「ギャップに撃ち抜かれました」「楽しみすぎる」「かっこよすぎる、、！」「もうカッコイイとカワイイの大渋滞」などの声が寄せられている。