ダウンタウン松本人志、1年10ヶ月ぶりに復帰へ ”謎の予告”から一夜…SNSも歓喜「待ってました！」11月1日『DOWNTOWN＋』スタート
吉本興業は2日、公式サイトを更新し、11月1日に開始する新配信サービス『ダウンタウンチャンネル（仮称）』の概要を発表。名称を『DOWNTOWN＋』（ダウンタウンプラス）とし、松本人志が24年1月の活動休止以来、1年10ヶ月ぶりの活動再開となることを明かした。
【画像】ワクワクが高まる！『DOWNTOWN＋』ロゴ
サイトでは「弊社所属 ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する新サービスについて、概要が決まりましたのでお知らせします」と報告。「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」という3つのカテゴリでコンテンツを配信していく。
配信については「初めに、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートします」とし、「松本の新コンテンツは、芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組など、多彩な企画を準備しています。今後、各カテゴリーの作品を充実させていく予定です」と発表した。
きのう1日には松本自身の公式アカウントで動きが見られ、「FANY公式アカウント」が同日午後2時に投稿した動画をリポスト。投稿された”謎の予告”動画は、砂嵐が映るテレビがだんだんと近づき最後、画面に「2025・11・1」という文字が表示されていた。今回の発表を受けてSNS上では、「待ってました！」「ダウンタウンが揃う！！ぞ！」との声が寄せられている。
松本は2023年12月に女性に性的行為を強要したと『週刊文春』に報じられた。24年1月8日に活動休止を発表し、記事を巡って提訴していたが、同11月8日に松本が訴えを取り下げるという形で裁判は終結。今後の動向が注目されていた。
