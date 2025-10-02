安斉星来、約1年ぶりショートヘアで美脚＆美腹チラリな甘辛デニムコーデ 自分らしさは“Love yourself”
モデルで俳優の安斉星来が2日、東京・MEDIA DEPARTMENT TOKYOで行われた『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025』オープニングイベントのフォトコールに登場した。
【全身ショット】お腹がチラリとのぞく黒のショートトップスで登場した安斉星来
お腹がチラリとのぞく黒のショートトップスに、さわやかなライトブルーのデニムジャケットにダメージ加工のミニデニムスカート、黒のロングブーツを合わせた甘辛スタイルで登場した安斉。ポップアップストアのコンセプト「らしさ、MUSINSA」にちなんで、“自分らしさ”について聞かれると、「自分を愛すこと」ときっぱり。「自分を愛したことによって、他人に優しくなれると思うので、自分を愛すること“Love yourself”です」とほほ笑んだ。
今季のファッションウィークもチェックしているという安斉は、秋冬の注目トレンドについて、「サテンやシルクのシャツにレザーのジャケットをあわせているルックをお見かけするんですけど、秋冬には寒いかもしれないんですけど、ガーリーに着てみたいと思います」と秋冬への期待を膨らませた。また、そのファッションでは「赤リップとか塗ってディナーにしたい」と声を弾ませた。
また、最近約1年ぶりにショートに戻した安斉。「さっきもエレベーターでスタッフさんからおかえりって言われて。ただいまって感じです」と久々の髪型に安心感をにじませた。また、「とにかくドライヤーが早い！いまはダメージのない髪なので、労っていきたいと思います」と笑顔を見せていた。
「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の1つ。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開している。MUSINSAの世界観を体験できる『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025』はあす3日〜26日に開催される。
イベントにはほかに、久間田琳加、桜田通、綱啓永、生見愛瑠、藤田ニコルが出席した。
