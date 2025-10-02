俳優の綱啓永（つなけいと＝26）が2日、都内で「MUSINSA TOKYO POP−UP STORE 2025」オープニングイベントに出席した。

韓国を代表するファッションプラットフォームのMUSINSA（ムシンサ）が、その世界観を体験できるポップアップストアを3日から26日まで、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOでオープンする。綱は白Tシャツに上下デニムを合わせた。店内を回り「入り口からすごいですね。色味から雰囲気から韓国らしい雰囲気があって、渋谷から一気に韓国に来た感じがしました」と話した。

「らしさ、MUSINSA」がコンセプトとあって、自分らしさについて「楽しむこと」と回答。「楽しいことが好き。仕事をしているとしんどい時、つらい時もありますけど、楽しむぞという心を持つことを常に意識しています。それが綱らしさです」と話した。もう1つの綱らしさは「友達と会うこと」と明かし、「しんどい時は友達に会う。週5くらいは誰かしら友達と会ってます」と話した。

秋冬の注目アイテムには「デニムジャケット」を挙げた。「デニムジャケットを着て、友達とボウリングして勝ちたいです」と話した。