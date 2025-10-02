ファッションモデルで女優の安斉星来（21）が2日、都内で「MUSINSA TOKYO POP−UP STORE 2025」オープニングイベントに出席した。

韓国を代表するファッションプラットフォームのMUSINSA（ムシンサ）が、その世界観を体験できるポップアップストアを3日から26日まで、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOでオープンする。安斉はデニムのミニスカートに黒のロングブーツ姿。店内を回り「1階に韓国の名所に合わせたファッションを展示しているところがありまして。地名でトレンドって違うんだというのがおもしろかったですね」と感想を語った。

「らしさ、MUSINSA」がコンセプトとあって、自分らしさについて「自分を愛すことを大事にしています」と回答。「自分を愛すことで他人に優しくなれる。ラブ・ユアセルフで生きています」と話した。

約1年ぶりに髪形をベリーショートに戻し「とにかくドライヤーが早い。5分以内に終わります。楽なので、日々のストレスがフリーなんですね」と笑顔。秋冬の注目トレンドは「サテンやシルク、ナイロンの生地のシャツやキャミソールを中に着て、外にレザージャケットを着るルックをよく見かける。ガーリーの中にロックさもある」と話し、「そのまま赤リップを塗ってディナーに行きたい」と話した。