モデルで女優の久間田琳加（24）が2日、都内で「MUSINSA TOKYO POP−UP STORE 2025」オープニングイベントに出席した。

韓国を代表するファッションプラットフォームのMUSINSA（ムシンサ）が、その世界観を体験できるポップアップストアを3日から26日まで、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOでオープンする。久間田は黒いベロアのドレスに黒のレザージャケット、レオパード柄のハイヒールを合わせた。店内を回り「お洋服がたくさんあって、フォトスポットもたくさんあって、日本ではないみたい。旅行に来た気持ちになりました」と話した。

「らしさ、MUSINSA」がコンセプトとあって、自分らしさについて「大好きなご飯をいっぱい食べてお仕事をすること」と回答。「すごく焼き肉が好きなんですけど、中の白米をおかわりしてもう1回食べるくらいご飯が大好きです」と話した。ベロアとレザーの異素材を合わせた衣装に「特別な日という気持ちになった」と話し、この服装で「いつもより少しいい焼き肉を食べに行きたいです。少しだけいい焼き肉に」と笑った。