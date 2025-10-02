開くだけで、木陰ができる。遮光・通気・軽量でアウトドアが楽しくなる【コールマン】のクイックアップシェードがAmazonに登場中‼
設営3秒、快適数時間。レジャーの必需品【コールマン】のポップアップサンシェードがAmazonに登場!
コールマンのテントは、公園やプール、海水浴、運動会、スポーツ観戦など、日差しの強い屋外シーンで活躍するポップアップ式サンシェード。ワイヤー内蔵構造により、骨組みの組み立て不要で、パッと開くだけで設営が完了する。撤収も慣れれば簡単で、軽量設計のため持ち運びも快適。収納ケースにはショルダーベルトが付属し、両手がふさがっていても持ち運びやすい。
内部はフルクローズ可能なドアパネルを備え、人混みの中でもプライバシーを確保。着替えや授乳、お昼寝なども安心して行える。上部にはベンチレーションを搭載し、前後のメッシュドアから外気を取り入れることで、内部の熱こもりを防ぐ設計となっている。
さらに、コールマン独自のダークルームテクノロジーにより、日光を90パーセント以上遮断。シェード内の温度上昇を抑え、熱中症リスクを軽減する。木陰のない場所でも快適な空間を確保できる。
日差しを遮り、風を通し、安心を守る。屋外レジャーをもっと快適にするサンシェード。
