チェルシー戦では精彩を欠いて途中交代…三笘薫に英国人記者が提言「今季限りでブライトンを去るべきだと思う」【現地発】
９月27日、私はプレミアリーグ第６節のチェルシー対ブライトン戦を取材するため、スタンフォード・ブリッジに足を運んだ。
ここ数年、ブライトンからモイセス・カイセド、ロベルト・サンチェス、マルク・ククレジャ、ジョアン・ペドロといった才能ある選手たちがチェルシーに移籍している。このクラブの「安く選手を買って高く売る」ビジネスモデルは周知の事実だが、ファンはそれを決して喜んではいない。
この一戦には前述の４選手全員がチェルシーの一員として先発出場。試合を通じてファンが彼らにブーイングを浴びせていたことからも、その不満は明らかだ。
昨シーズンのこの対戦ではチェルシーのコール・パーマーが４得点を挙げ、一躍プレミアリーグのスター選手に上り詰めた。ブライトンの中心選手である三笘薫も数シーズン前のパフォーマンスを見れば、プレミア屈指のプレーヤーになると思ったが、今は成長が停滞しているように見える。
今回のチェルシー戦には左サイドハーフでスタメン出場したが、前半は存在感がほとんどなかった。そんななか、ブライトンは24分にエンソ・フェルナンデスにヘディングシュートを決められて、１点のビハインドを負う。
後半に入って60分には、三笘が対峙したリース・ジェームズを得意のドリブルでかわす場面があった。ようやくボールを足もとに収め、脅威となった瞬間だった。しかし残念ながらそれ以降、同じように相手を翻弄する場面はほとんど見られず、67分に途中交代させられた。
それでもチームはその後、77分にダニー・ウェルベックが同点弾を決めると、90＋２分にはマクシム・デ・カイペルが逆転ゴールを奪取。さらにその８分後にもウェルベックが再びネットを揺らして、３−１の勝利を飾っている。
ここ数シーズン、移籍の噂が絶えない三笘は、今季限りでブライトンを去るべきだと私は思う。それはクラブにとっても彼にとっても最善の選択ではないだろうか。彼は28歳で、ビッグクラブ移籍のラストチャンスとなる年齢に差しかかっている。
三笘自身もブライトンからチェルシーやリバプールに移籍して成功を収めた元同僚たちを見て、自分も同じことができるはずだと考えているに違いない。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー（Steve Mackenzie）／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
