綱啓永、“綱らしさ”はどんなときも「楽しむこと」 週5で友人と会うことが原動力に
俳優の綱啓永が2日、東京・MEDIA DEPARTMENT TOKYOで行われた『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025』オープニングイベントのフォトコールに登場した。
【全身ショット】金髪が素敵！デニムのセットアップで登場した綱啓永
金髪がよく映えるエイジング加工されたブルーデニムのセットアップで登場した綱は、ひと足先に見たポップアップストアについて「入口入ったところからすごいですね。韓国らしい雰囲気があって、日本じゃないんじゃないかっていう感じで。渋谷から一気に韓国になったような気分です」と驚きをにじませた。
ポップアップストアのコンセプト「らしさ、MUSINSA」にちなんで、“自分らしさ”について聞かれると、「楽しむことですね。楽しいことが好きなので」と回答。「仕事をしているとしんどいこともあるんですけど、心の芯では楽しむことを意識しています。それが“綱らしさ”です」と胸を張った。また、辛いときの解消方法については「もう1つの綱らしさ、友達に会うことです。仕事の友達も、地元の友達も。週5くらいで友達と会っています」と大事な友人たちとの交流が原動力になっていると明かした。
「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の1つ。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開している。MUSINSAの世界観を体験できる『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025』はあす3日〜26日に開催される。
イベントにはほかに、安斉星来、久間田琳加、桜田通、生見愛瑠、藤田ニコルが出席した。
