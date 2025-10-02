久間田琳加、美肩あらわなノースリワンピで“強気”色っぽコーデ「いつもよりいい焼肉に行きたい」
俳優の久間田琳加が2日、東京・MEDIA DEPARTMENT TOKYOで行われた『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025』オープニングイベントのフォトコールに登場した。
【全身ショット】輝いている！肩出しブラックコーデで登場した久間田琳加
久間田は、美しいデコルテから二の腕にかけてを惜しげもなく出したベロアのノースリーブワンピースに、レザージャケットを肩にかけ、レオパード柄のヒールをアクセントにしたコーデで艶やかに登場。ポップアップストアのコンセプト「らしさ、MUSINSA」にちなんで、“自分らしさ”について聞かれると、「大好きなご飯をいっぱい食べてお仕事すること」と目を輝かせ、「焼肉が大好きなんですけど、中の白米をおかわりするくらい大好きです」と焼肉好きをアピール。
また、この秋冬に挑戦してみたいトレンドは「ベロアだったり、レザーだったりとか、素材感がおもしろいアイテムを取り入れてみたい」と明かし、このファッションで出かけてみたい場所を聞かれると、「きょう着てみて、いつもより特別な日っていう気分になったので…いつもよりいい焼肉にいきたい」と照れ笑い。
さらに、今後の俳優業での目標を聞かれると、「前作ではじめてアクションに挑戦させていただいて、挑戦することで子供にかえるというか、新鮮な気持ちになったので、違った職業を役を通して体験してみたいと思います」とまっすぐに語った。
「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の1つ。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開している。MUSINSAの世界観を体験できる『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025』はあす3日〜26日に開催される。
イベントにはほかに、安斉星来、桜田通、綱啓永、生見愛瑠、藤田ニコルが出席した。
【全身ショット】輝いている！肩出しブラックコーデで登場した久間田琳加
久間田は、美しいデコルテから二の腕にかけてを惜しげもなく出したベロアのノースリーブワンピースに、レザージャケットを肩にかけ、レオパード柄のヒールをアクセントにしたコーデで艶やかに登場。ポップアップストアのコンセプト「らしさ、MUSINSA」にちなんで、“自分らしさ”について聞かれると、「大好きなご飯をいっぱい食べてお仕事すること」と目を輝かせ、「焼肉が大好きなんですけど、中の白米をおかわりするくらい大好きです」と焼肉好きをアピール。
さらに、今後の俳優業での目標を聞かれると、「前作ではじめてアクションに挑戦させていただいて、挑戦することで子供にかえるというか、新鮮な気持ちになったので、違った職業を役を通して体験してみたいと思います」とまっすぐに語った。
「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の1つ。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開している。MUSINSAの世界観を体験できる『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025』はあす3日〜26日に開催される。
イベントにはほかに、安斉星来、桜田通、綱啓永、生見愛瑠、藤田ニコルが出席した。