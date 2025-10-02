À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¾åÉÊ¤Ê¡ÈÎá¾î¡ÉÉ÷¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡¡½©Åß¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡ÖÍÙ¤ê¤À¤·¤½¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¡È¤á¤ë¤ë¡É¤³¤ÈÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬2Æü¡¢Åìµþ¡¦MEDIA DEPARTMENT TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØMUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÂç¿Í¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ä¥°¥ì¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿À¸¸«°¦ÎÜ
¡¡È±·¿¤Ï¥À¥¦¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ÉÊ¤ÎÎÉ¤¤¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î¥é¥Ã¥×¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÎá¾î¡É¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿À¸¸«¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¸«¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¹¥¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¤é¤·¤µ¡¢MUSINSA¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¡È¤é¤·¤µ¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¤³¤Î½©Åß¤ÎÃíÌÜ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥¹¤È¤«¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥À¥Ü¥Ã¤È¤·¤¿¡¢º£¤Ë¤âÍÙ¤ê¤À¤·¤½¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¤«¤é¡Ö¼ÂºÝÍÙ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤¤¤ä¡¢»ä¤Ï¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤Ï¡Ö´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤¬¼ñÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½©¤Î´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¿·¤¿¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¸µµ¤¤Î¸»¡£Ëè²ó¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖMUSINSA¡Ê¥à¥·¥ó¥µ¡Ë¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó´ë¶È¤Î1¤Ä¡£Ãæ³Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖMUSINSA STORE¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖMUSINSA STUDIO¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MUSINSA¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ØMUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025¡Ù¤Ï¤¢¤¹3Æü¡Á26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢ºùÅÄÄÌ¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
