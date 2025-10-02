藤井風の音楽制作舞台裏を3年にわたって記録！世界へと歩みを進める“今”を映し出す番組放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 ～いま、世界で～』が、10月9日22時よりNHK総合にて放送されることが決定した。

■藤井 風、夢のその先へ

カメラは3年にわたり、世界へと歩みを進める藤井 風を追い続けてきた。アメリカ・リパブリックレコードから発表された初の全編英語詞アルバムの制作、初のヨーロッパ＆北米ツアー、そしてMV撮影の舞台裏まで──。 そのすべてを俳優・仲野太賀の語りで届ける。

■タイが熱狂したサプライズ

誕生日前日の6月13日、タイ・バンコク。街の中心に突如現れたステージに藤井 風が姿を現すと、1万人を超える群衆が騒然。ニューアルバムからの1stシングル「Hachiko」（※「o」はマクロン付きが正式表記）とともに届けられたサプライズは、国内外に大きな反響を巻き起こした。

■大ヒット中！ 全編英語詞のニューアルバム『Prema』

2024年に放送されたNHKの番組内で「27歳のうちに3枚目を作る」と約束した藤井 風。その言葉どおり完成したのが、9月5日に全世界同時リリースされた3rdアルバム『Prema』だ。ロサンゼルス、東京、韓国でレコーディングを重ね、国境もジャンルも超えて生まれた楽曲には、彼の並々ならぬ覚悟と情熱が刻まれている。

これまで藤井 風の軌跡を記録してきた『NHK MUSIC SPECIAL』では、この音楽制作の舞台裏を3年にわたって記録。今回、ついにその全貌が明らかになる。

■海外ツアーに密着！

アルバム完成後にスタートした7月のヨーロッパツアー、シカゴ・ロラパルーザ、8月の北米ツアー、そして10月からのアメリカ再上陸へ──。巨大フェスからクラブギグまで、彼の音楽は海外でどう響き、どう受け止められているのか。番組はそのリアルな瞬間を伝える。

さらに、フランスで撮影された「Love Like This」のMV撮影にも密着。音楽だけでなく、映像を通じて楽曲に詰め込んだ世界を描き出す、藤井 風のクリエイティブの核心に迫る。

■あらたなステージへ

夢を語り、挑み、ついに世界に羽ばたいた藤井 風。 その挑戦の軌跡と、次に見据える景色とは？ “今”の彼を映し出す45分に、期待が高まる。

■番組情報

NHK総合『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 ～いま、世界で～』

10/09（木）22:00～22:45 ※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時配信・1週間見逃し配信

10/13（月・祝）24:35～25:20 ※再放送

出演：藤井 風

語り：仲野太賀

■関連リンク

『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 ～いま、世界で～』番組サイト

https://one.nhk/musicsp

藤井 風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com/