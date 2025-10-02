ダウンタウン公式配信サービス「DOWNTOWN＋」 料金は月額1100円、年額1万1000円 10・24より申し込み開始
吉本興業は2日、公式サイトを更新し、11月1日に開始する新配信サービス『ダウンタウンチャンネル（仮称）』の名称が、『DOWNTOWN＋』（ダウンタウンプラス）であることを発表した。料金は月額1100円。年額1万1000円となる。10月24日から申し込み開始。
【画像】ワクワクが高まる！『DOWNTOWN＋』ロゴ
サイトでは「弊社所属 ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する新サービスについて、概要が決まりましたのでお知らせします」と報告。「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」という3つのカテゴリでコンテンツを配信していく。
配信については「初めに、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートします」とし、「松本の新コンテンツは、芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組など、多彩な企画を準備しています。今後、各カテゴリーの作品を充実させていく予定です」と発表した。
