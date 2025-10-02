卓球の「チャイナスマッシュ2025」は2日、男子シングルス3回戦が行われ、世界ランキング33位の宇田幸矢（協和キリン）は同5位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）と対戦。ゲームカウント3－1で勝利し、準々決勝進出を決めた。

快進撃を続けるなか、昨夏のパリ五輪銀メダリストを破った宇田。大会公式サイトも賛辞を送り、本人も試合後に勝因を振り返った。

■男子では松島とともに8強入り

宇田は2回戦で世界ランキング11位の林繇儒（台湾）をフルゲームで下して3回戦へ。熱望していたモーレゴードとの対戦では序盤0－5とリードを許したが、中盤に連続ポイントで盛り返し11－9で先取。第2ゲームでは7連続ポイントで圧倒し11－6で王手をかけた。1ゲームを奪われたものの、第4ゲームを11－3で取り切り、欧州の強豪を下した。

この戦いぶりに大会公式も「ユキヤ・ウダのノックアウトパンチにヨーロッパ・スマッシュ王者が驚愕」と題して報道。「モーレゴードにとっては明るい兆しで始まったが、ウダの驚異的な逆転劇が試合を完全にひっくり返した」と第1ゲーム終盤を回想し、「無敵のウダが支配した」と総括した。

宇田自身も試合後、「林繇儒選手に勝てたことで調子がよく、自信も初戦に比べてついていた。1ゲーム目は序盤リードされ焦ったが、苦しい展開で先取できたのが大きかった」とポイントを挙げた。

これで日本男子は松島輝空（木下グループ）とともに8強入り。準々決勝では世界ランキング2位の林詩棟（中国）との大一番を迎える。宇田は「この調子をキープして、さらに調子を上げられるよう準備することが大事」とコメント。快進撃を続ける24歳が中国勢にどう挑むのか注目される。