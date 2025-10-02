東京都杉並区堀ノ内で９月３０日夜、住宅の擁壁が崩れて家屋が倒壊し、がれきが隣のマンションになだれ込んだ。

区はこの擁壁について崩れる恐れがあるとして、所有者に補強工事を行うよう指導していたという。

高井戸署幹部によると、３０日午後７時１５分頃、近隣住民から「一戸建てが崩れてきている」と１１０番があった。木造２階住宅下の擁壁部分が崩れ、全壊した住宅のがれきの一部が隣接するマンション敷地内にまで入り込んだ。

この住宅は所有者の５０歳代男性と２０歳代の息子の２人暮らし。当時、息子は外出中で、家にいた男性は異変に気づいて自力で屋外に避難し、けがはなかった。マンション住民も無事だったが、近隣の数世帯がホテルなどに自主的に避難したという。

区によると、区は以前から所有者に対し、擁壁が崩れる危険があるとして、補強するよう指導していた。所有者からは先週、区建築課に「工事が可能な業者が見つかった」と連絡があったばかりだったという。

がれきはマンションのベランダや遊歩道にもなだれ込んだが、撤去のめどは立っていない。区内では他にも改善指導をしている擁壁があり、今後、緊急点検を行う予定だ。

現場は東京メトロ方南町駅から西に約３００メートルの住宅街。近くの女性（５２）は「ドーンという大きな音を立てて崩れた。今にも倒れそうな古い家で、危ないと思っていた」と話していた。