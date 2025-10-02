新刊書にサインをするハンター・トンプソンさん＝２００３年２月３日、ニューヨーク市/Dennis Van Tine/dpa/picture alliance/Photoshot/Sipa

（ＣＮＮ）米コロラド州捜査局（ＣＢＩ）は２日までに、２０年以上前に自殺との判断が下された著名ジャーナリスト兼活動家、ハンター・トンプソンさんの死について、再調査を行う方針を明らかにした。

トンプソンさんは２００５年２月２０日、コロラド州アスペン郊外のウッディクリークにある自宅で死亡した。死因については「頭部を自ら銃で撃った疑い」が指摘されていた。享年６７。

ＣＢＩによると、今回の再調査は地元ピトキン郡の保安官事務所の提案を受けたもの。トンプソンさんの妻アニタ・トンプソンさんから保安官事務所に要請があったという。

ピトキン郡の保安官は声明で、「ハンター・Ｓ・トンプソンさんが地域社会の内外に大きな影響を与えたことは承知している」と説明。「外部機関を招いて新たに調査することで、家族や市民の心に平穏をもたらしうる、決定的かつ透明性ある検証を行いたいと考えている」と明らかにした。

ＣＮＮは妻アニタさんにコメントを求めている。アニタさんはトンプソンさんの遺産により、「文学やジャーナリズム、政治活動を促進する」非営利団体の「ゴンゾー財団」を設立した人物。

トンプソンさんの仕事で最も有名なのはおそらく、１９６０年代のカウンターカルチャーの洗礼を受けて違法薬物やアルコールの乱用に至った経緯をつづった半自伝作品「ラスベガスをやっつけろ: アメリカン・ドリームを探すワイルドな旅の記録」だろう。

作中のキャラクター、ドクター・ゴンゾーを通じて「ゴンゾー・ジャーナリズム」という言葉の由来となったトンプソンさんは、自らを作品の登場人物にすることでキャリアを築いた。

ＣＢＩによると、調査にかかる時間は未定。完了次第、新たな情報を提供するとしている。