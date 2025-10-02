なにわ男子・長尾謙杜＆山田杏奈、3年ぶり共演で息ぴったり「恋に至る病」メイキング写真解禁 YouTube特別番組も決定
【モデルプレス＝2025/10/02】なにわ男子の長尾謙杜と女優の山田杏奈がW主演を務める映画『恋に至る病』（10月24日公開）より、メイキング写真が解禁。あわせて、10月3日よりYouTube特別番組の配信が決定した。
【写真】なにわ男子・長尾謙杜＆山田杏奈が見つめ合う
本作にて長尾は気弱で引っ込み思案の宮嶺を演じ、いつもクラスの中心にいる華やかな景を山田が演じている。そんな正反対のキャラクターを演じる2人は、映画『HOMESTAY（ホームステイ）』以来、約3年ぶりの共演であったが、当時と変わらず、現場では常にいい距離感を保ちながら息の合った掛け合いを見せていたそう。そんな2人だからこそ、物語の中で揺れ動く複雑な感情や繊細な心理描写がより一層リアルに映し出されていた。今回解禁されたメイキング写真からも、2人の相性の良さがうかがえる笑顔あふれる様子や、撮影の合間に真剣に作品に向き合う様子が捉えられ、作品の舞台裏をのぞき見るようなカットとなっている。
そんな撮影現場で阿吽の呼吸と言えるほどに息ぴったりの主演2人が出演するYouTube特別番組の配信が決定。全5回にわたる配信に先立ち、特別にダイジェスト映像が解禁された。映画公開を記念して配信されるYouTube特別番組のダイジェスト映像では「〇〇なのはどっち？」という二択企画から始まり、映画にちなんだオリジナルゲームコーナーで盛り上がる。本作の主題歌を担当するSaucy Dogの石原慎也が登場するゲスト直撃取材企画など、映画撮影中の裏話や、お互いや自身について語り合うトーク企画も展開。さらにはドッキリ企画も発動。普段はなかなか見ることのできない自然体の姿を、スクリーンの外でも楽しむことができる。それぞれが素直な言葉で語るトークも収録される。
映画公開前から公開後にかけて配信される特別番組は、アスミック・エース公式YouTubeチャンネルにて毎週金曜18時に配信予定。初回配信は、10月3日18時を予定している。
原作は、ミステリ・サスペンスジャンルと恋愛ジャンルを縦横無尽に横断する俊英作家・斜線堂有紀氏による小説『恋に至る病』（メディアワークス文庫／KADOKAWA刊）。2020年3月末に発売するや否や、TikTokの書籍系アカウントによる紹介動画の再生回数が200万回を超える反響を記録し30回を超える重版を繰り返している話題作である。そんな衝撃の恋愛小説を実写映画化。興行収入13億円のヒット作『月の満ち欠け』で第46回日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞した廣木隆一監督がメガホンをとる。
W主演として内気な男子高校生・宮嶺望を演じる長尾は、現在ライブツアー中で、2026年にはドームライブの初開催を控えるグループ・なにわ男子の最年少メンバー。俳優として『おいしくて泣くとき』での劇場用映画初主演をはじめ、『室町無頼』『俺ではない炎上』、そして本作での主演抜擢と2025年だけでも計4作品の出演を果たした旬な若手俳優である。
長尾とともにW主演として寄河景を演じるのは山田。2016年のスクリーンデビュー以降『ミスミソウ』『小さな恋のうた』『山女』などで着実にキャリアを重ね、『ゴールデンカムイ』『正体』にて第48回日本アカデミー賞優秀助演女優賞・新人俳優賞をW受賞。卓越した演技力で知られる彼女が本作で魅せる“殺人犯へと変わりゆく恋人”という二面性のある役柄は、映画ファンが求める次なる挑戦と言える。（modelpress編集部）
