【タトラス】でダウンの次に狙うなら、多彩なボアアウターをマーク

【タトラス】といえば、ダウンジャケット。確かにその印象は強いかもしれませんが、ボアを用いたアウターも充実しています。質感、デザインともに豊富に揃うボアアウターをお届けします。

前立ての切り替え、メタル素材でエッジを効かせたライナー型ジャケット

「アナベラ ボアブルゾン」各\68,200

なめらかなタッチのフリースボアを使用したライナー型ジャケットは、やや肩を落としたドロップショルダーがシルエットに抜け感をプラス。前立て部分をやや光沢感のある異素材で切り替え、ファスナーやフロントボタンなどにメタル素材を使い、エッジを効かせています。

ダッフルコートのディテールを取り入れた防寒性にも優れたジャケット

「パルタンナ ボアブルゾン」各\77,000

発色のよさと繊細でなめらかなタッチが特徴のラビットビーバー調の素材を短丈のボアジャケットに。ダッフルコートに用いられるレザーパッチやレザーテープ、トグルを採用し、カジュアルなムードをオン。高めのスタンドカラーは防寒性にも優れています。

リアルファーのような質感がラグジュアリーさを宿すフーディ

「アラビス ボアブルゾン」各\77,000

リアルファーのような風合いが魅力のエコファーフーディー。ゆったりとしたサイジング、長めに設定された丈でリラックスして着用できます。袖口をリブ編みに切り替え、ややラフな印象をプラス。サイドには入り口が目立ちにくいスラッシュポケットを採用。腰ポケットの内袋には保温性の高い起毛素材のため、ハンドウォーマーとしても活用できます。

コーディネートにこなれ感をもたらすノーカラーロングベスト

「ポッリナ ボアベスト」各\66,000

艶のある華やかなボア素材を使用したノーカラーロングベストは、太ももくらいまでの長すぎない丈感で、コーディネートに取り入れやすい。裾に向かってやや広がったAラインシルエットで女性らしく着こなせ、バータイプの引き手があしらわれたメタルファスナーが高級感を加味します。

もこもこな質感がウォーム感たっぷりなボアジャケット

「ペダラ ボアブルゾン」各\79,200

もこもことしたボアジャケットは、高級感のある水牛調ボタンで大人な表情に。首元の重なる部分をやや深くしているため、ボタンを開けた際にフードの返りが大きく、きれいに見えるように仕上がっています。

他人と違うアウターを見つけるなら、今年はボアのアウターをチェックしてみては。

※価格はすべて税込みです