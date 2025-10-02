¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡õ¸þ°æ¹¯Æó¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê¾Ð´é¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¡±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤Îå«´¶¤¸¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤ÈSnow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Æü¥¿¥¤¹çºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¡Ê10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹ñ¶¤äÊ¸²½¤ò±Û¤¨¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ëå«¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬ÅÁ¤ï¤ëµ®½Å¤Ê¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¸ª¤òÁÈ¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤È¸þ°æ¹¯Æó
¡¡º£ºî¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊBL¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø2gether¡Ù¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¡¼¥é¥Á¥Ã¥È¡¦¥È¥ó¥¸¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆü¥¿¥¤¹çºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¿¹ºê¤È¸þ°æ¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢Åìµþ¤È¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿2¿Í¤¬¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò²¹¤«¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¥½¥¦¥¿¡Ê¿¹ºê¡Ë¤È¶¦¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¶ÐÌ³¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ëÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¡¦¥¸¥óÌò¤ÎµÚÀî¸÷Çî¤È¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¥³¥¹¥á²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼ã¤¼Â¶È²È¡¦¥µ¥óÌò¤Î¥ß¡¼¥ó¤¬ÊÂ¤Ó¡¢³Ú¤·¤²¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë1Ëç¡£½é¶¦±é¤Ê¤¬¤éÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¸òÎ®¤Î²¹¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤â¡¢¥ß¡¼¥ó¤Ï¡ÖµÚÀî¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤âµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¥¿¥¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¿©»ö¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò±ÇÁü¤ÇÆÏ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¿®Íê´Ø·¸¤Î¿¼¤Þ¤ê¤¬¡¢¤³¤Î1Ëç¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤È¡¢¥¿¥¤¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¦¥ï¥¿¥ëÌò¤ÎÆ£¸¶ÂçÍ´¤Ï¡¢¸þ°æ¹Í°Æ¤Î¡ÖÆ°Ì®¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ç¾Ð´é¤òÈäÏª¡£ÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥±ÃÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¦2¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤É¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÄ½Õ±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥¦¥¿¤È¥ï¥¿¥ë¤¬½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¹ç´Ö¡£Êª¸ì¾å¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Î¾ì½ê¤òÁ°¤Ë¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¤°¤Ã¤È½Ì¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢Æ£¸¶¤Ï¡Ö¿¹ºê¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤ÇÛ¤ê¤ÎÅ·ºÍ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç±é¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¥¤¤Ïº£²ó¤Ç7²óÌÜ¤ÎË¬Ìä¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤ë°Â¿´´¶¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥¦¥¿¤¬¶Ð¤á¤ë²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸¦µæ¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Çò°á»Ñ¤Î¿¹ºê¤È¡¢¥½¥¦¥¿¤È¥«¥¤¡Ê¸þ°æ¡Ë¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥¦¥¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î¥Ò¥«¥êÌò¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÌòÊÁ¤È¤·¤Æ¤Î¿¿·õ¤µ¤È½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤1Ëç¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¡£»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿óîÆ£¤Ï¡¢¡Ö¿¹ºê¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡È¥¿¥¤¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤±¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥«¥ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥½¥¦¥¿¤¬¥«¥¤¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥óÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ËÜºî¤ÎÃæ¤Ç¥Ò¥«¥ê¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬»ý¤ÄÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥½¥¦¥¿¤È¥«¥¤¤ÎÊª¸ì¤ò»Ù¤¨¤ë¡È²Í¤±¶¶¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ò¥«¥ê¡£¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¿¹ºê¤ÈóîÆ£¤¬¸½¾ì¤Ç°é¤ó¤À¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤ê¼«Á³¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î1Ëç¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Î¥«¥Õ¥§¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÁ°¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¥«¥¤Ìò¤Î¸þ°æ¤È¡¢¥½¥¦¥¿¤¿¤Á¤Î¸½ÃÏ¥¢¥Æ¥ó¥É·óÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤ë¥ë¡¼¥¯Ìò¤Î°©¸«Î¼ÂÀ¡£¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤Ç¥°¥é¥¹¤ò·Ç¤²¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ´é¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ2¿Í¤Îµ÷Î¥¤â¼«Á³¤È½Ì¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇµìÃÎ¤ÎÍ§¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°©¸«¤Ï¡Ö¥¿¥¤¤Î»£±Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÈÆüËÜ¤Î»£±Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â¿¹ñÀÒ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀÚ¤Ê¤µ¡É¤ä¡È¥È¥¥á¥¡É¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Îå«¤ä¡¢¸½¾ì¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿²¹¤«¤Ê»þ´Ö¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤¬¤Ä¤à¤°Êª¸ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤é¤¬°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç°é¤ó¤À¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
