卓球の「チャイナスマッシュ2025」は2日、男子シングルス3回戦が行われ、世界ランキング24位の松島輝空（木下グループ）は同6位の梁靖崑（中国）と対戦。ゲームカウント3－2で勝利し、準々決勝進出を決めた。

世界6位の実力者を相手にフルゲームの激闘を制した松島。現地メディアはサウスポーの勝利を驚きをもって伝えている。

■第5ゲーム終盤も集中切らさず

松島は2回戦で世界ランキング17位のパトリック・フランチスカ（ドイツ）を下して勝ち上がり。迎えた梁靖崑との大一番では、相手のフォアを突く巧みな攻めやラリー戦で強さを発揮し、第1ゲームを11－4、第3ゲームを11－8で奪い王手をかけた。戦術を切り替えた梁靖崑に粘られフルゲームにもつれ込んだものの、最後は8－8からの3連続ポイントで勝ち切り、喜びを爆発させた。

松島輝空（C）WTT

日本の次世代エースが中国の強豪を撃破した一戦は、母国メディアでも大きく報じられた。『捜狐』は「衝撃的な番狂わせで梁靖崑が松島輝空に敗れる」と見出しを打ち、速報記事を続々と掲載した。

「中国卓球の王者が海外選手に敗れる」と題した記事では、第1ゲームの松島について「梁靖崑は松島輝空の『一歩下がりながらもスピードを維持する』プレーに翻弄された」と回想。最終ゲーム終盤については「松島輝空は優位なメンタルを蓄えており、より決定的なプレーを展開して最終的には11－8で勝利した」とメンタル面での強さを指摘した。

記事では現全日本王者である松島を「18歳にして日本男子卓球チームで圧倒的な強さを誇っている」と称賛。さらに「昨年と今年、松島は卓球超級リーグで経験を積み、多くのマスタークラスとの対戦を重ねてきた」と、中国最高峰での挑戦が成長を後押ししていると分析している。

松島は準々決勝で王楚欽（中国）と安宰賢（韓国）の勝者と対戦。世界ランキング1位に返り咲いた最強サウスポーとの対戦の可能性もあり、快進撃を続ける日本男子の大器が次戦でどのような戦いを見せるのか注目される。



