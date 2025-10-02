ド・ギョンスから日本のファンへ『シークレット・メロディ』SPメッセージ映像＆メイキングも解禁
ド・ギョンス（EXO）とウォン・ジナが共演する韓国映画『シークレット・メロディ』より、ド・ギョンスのスペシャルメッセージ映像と、それぞれのキャラクターの魅力が詰まったメイキング映像が解禁された。
【動画】ド・ギョンスによるスペシャルメッセージ＆メイキング映像公開
本作は、2007年に台湾で大ブームを巻き起こした青春映画の金字塔を原案とし、現代的な解釈と変更を加え結末も新たに映画化。ピアニストのユジュン（ド・ギョンス）と、彼が通う音大で運命的に出会った同級生ジョンア（ウォン・ジナ）との、想定外かつエモーショナルなラブストーリーを落ち着いたトーンで描く。
明日の公開を前に、天才ピアニスト・ユジュンを演じるド・ギョンス（EXO）から、日本のファンへ向けたスペシャルメッセージ映像が、日本公開のために撮り下ろされた特写と共に到着した。
先行上映会でも披露されたこの映像には、劇中とは一変した金髪姿のド・ギョンスが登場し、「美しい愛と音楽、そして隠された秘密が魅力的な作品です」と本作の魅力を語っている。上映会では、この映像を観たファンから喜びの笑みがこぼれた。
あわせて解禁されたのは、キャストの本作に対する想いと、それぞれのキャラクターの魅力が詰まったメイキング映像。ド・ギョンスとウォン・ジナが料理シーンで使用した料理をつまみ食いする姿など、仲睦まじさあふれる撮影の裏側が多数収められている。さらに、ド・ギョンス、ウォン・ジナ（ジョンア役）、シン・イェウン（イニ役）、ソ・ユミン監督によるコメントも収録されており、贅沢な内容のメイキング映像となっている。
映像の後半では、本作を通じて知った互いの印象についても語られる。ド・ギョンスについては、ウォン・ジナが「魅力的なお芝居をする人だな」、シン・イェウンが「リラックスさせてくれるし、ステキな俳優さんです」と語り、その確かな演技力を称賛。
一方、ウォン・ジナについてド・ギョンスは「パワフルな人です、元気をもらっていました」と明かし、現場を牽引していた様子がうかがえるコメントを寄せた。さらにソ・ユミン監督も「3人はとても仲がよくて撮影も円滑に進みました」と振り返り、抜群のチームワークで作り上げられた作品であることを明かした。
映画『シークレット・メロディ』は、10月3日より全国公開。
