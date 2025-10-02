小林亮太、渡邉蒼、山田健登、島太星らが出演！ ミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』26年上演
ミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』が、東京・シアタークリエにて2026年3月9日〜4月2日、大阪・サンケイホールブリーゼにて同年4月に上演。小林亮太、渡邉蒼、山田健登、島太星、瀬奈じゅん、安蘭けいらが出演する。
【写真】凛々しく優しい表情に引き込まれる！ 小林亮太、撮りおろしショット
階級社会を背景に親と子、兄弟の絆、人間の運命という、国境を越えた普遍的なテーマをもつ本作は、1983年のイギリスでの初演され、同年にローレンス・オリヴィエ賞の最優秀新作ミュージカル賞を受賞。巧みなストーリー展開と楽曲の素晴らしさを最大の魅力としながら、初演以降、ウエストエンド、ブロードウェイをはじめ、ドイツ、オーストラリア、韓国、そして日本でも1991年以来、繰り返し上演されてきた。
本作の脚本・音楽・歌詞を手掛けたウィリー・ラッセルは、1974年ビートルズを題材にしたミュージカル『ジョン、ポール、ジョージ、リンゴ...そしてバート』を執筆、その年のイブニングスタンダード賞とロンドン劇場批評家協会賞を受賞。
1986年に執筆した『シャーリー・バレンタイン』はウエストエンドで絶賛され、1989年にはブロードウェイで大成功を収め、トニー賞主演女優賞をもたらした。また、1983年に執筆した『リタの教育』と『シャーリー・バレンタイン』はともに長編映画となり、マイケル・ケイン、ジュリー・ウォルターズ、ポーリン・コリンズがそれぞれの役でアカデミー賞にノミネートされ、ラッセルもアカデミー賞にノミネートされた。
そのラッセルが1981年に学校演劇用として執筆した『ブラッド・ブラザーズ』は、1983年にオリヴィエ賞の最優秀新作ミュージカル賞を受賞後、1988年に再演され、2012年11月までの24年間、ウエストエンドで1万回以上も上演されました。1993年から2年間ブロードウェイでも上演、1993年のトニー賞最優秀ミュージカルにノミネートされた後、現在も世界各国で上演され続けている。
そして2026年3・4月、シアタークリエで、東宝製作作品としてはおよそ17年ぶりに日本版が上演される。
リヴァプールに暮らす子だくさんのジョンストン家に、双子が誕生する。生活の困窮から、母はやむなく、片方の子を我が子に恵まれなかった裕福なミセス・ライオンズに託す。こうして、一人はエドワード（エディ）として豊かな家庭に、もう一人はマイケル（ミッキー）として貧しい家庭に、離れ離れで育つこととなった。
やがて運命に導かれるように再会した2人は、同じ日に生まれたことを知り、固い友情を結び「ブラッド・ブラザーズ（親友）」を誓う。しかし年月を重ねるにつれ、彼らの人生は環境の違いによって大きく隔てられていく。
18歳となったミッキーは、不況により職を失い、幼なじみのリンダとの結婚生活にも翳りが差す。一方、エディは大学生活を満喫し、将来を約束された存在となる。血を分けた実の兄弟、ミッキーとエディ。社会の格差と避けられぬ運命が、2人の行く末を容赦なく裁いていく。
演出を務めるのは､演劇界を代表する演出家の一人、日澤雄介。2000年劇団チョコレートケーキを結成以降、演出家のみならず俳優としても活動しつつ、『起て、飢えたる者よ』『治天ノ君』で第21回読売演劇大賞優秀演出家賞、劇団公演『生き残った子孫たちへ 戦争六篇』では、第30回読売演劇大賞を受賞。劇団公演以外でも『芸人と兵隊』『M.バタフライ』『アルキメデスの大戦』『蜘蛛女のキス』なども手掛け、活躍の場を広げている日澤が、名作に挑む｡
出演は、舞台『鬼滅の刃』竈門炭治郎役で主演を重ね、4月にはミュージカル『フランケンシュタイン』でビクター・フランケンシュタイン／ジャック役で主役を演じ､情感豊かな表現力を見せた小林亮太と､ミュージカル『ダーウィン・ヤング 悪の起源』の主演ダーウィン・ヤング役をはじめ常に観客を惹き付ける演技を披露、11月には『デスノート THE MUSICAL』で主人公・夜神月役を演じる渡邉蒼が、ダブルキャストでミッキーを務める。
エディには､ミュージカル『テニスの王子様』手塚国光役で不動の人気を獲得、2024〜2025年の帝劇クロージング公演『レ・ミゼラブル』のマリウス役で瑞々しい演技を見せた山田健登と、本年4月のミュージカル『フランケンシュタイン』でアンリ・デュプレ／怪物役、続く8月にはミュージカル『四月は君の嘘』でクラスで人気者の高校生・渡亮太役と、幅広い役柄で観客を魅了した島太星という､ミュージカル界のフレッシュな顔ぶれがそろった。
また、ミッキーとエディの幼なじみ・リンダにはミュージカル『next to normal』ミュージカル『ジェイミー』と話題作で存在感を見せた小向なる、ミッキーの兄・サミーには、ミュージカル『梨泰院クラス』で好演、今秋にはミュージカル『新テニスの王子様』の出演が控える秋沢健太朗。
謎の語り手として登場するナレーターには､ミュージカル『ミス・サイゴン』のエンジニア役でずば抜けたエネルギーをもって舞台をけん引し、ミュージカル『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』でも個性的なカリスマを放った東山義久が、ブロードウェイミュージカル『IN THE HEIGHTS イン・ザ・ハイツ』、ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』ほか長年にわたり多くのミュージカル作品の出演が続く戸井勝海がミスター・ライオンズを演じる。
そして、エディを引き取り育てるミセス・ライオンズ役には、宝塚歌劇団元月組トップスターで、退団後は『エリザベート』をはじめ『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』『ラ・マンチャの男』など大作ミュージカルでの活躍のみならず、舞台『モンスター・コールズ』でも圧倒的な演技を披露した瀬奈じゅん。
ミッキーとエディの生みの親でミセス・ライオンズへエディを引き渡すミセス・ジョンストンには、宝塚歌劇団元星組トップスターで、ミュージカル『next to normal』で難役を見事に演じ､『ラグタイム』『ビリー・エリオット〜リトル・ダンサー〜』、7月にはミュージカル『ジェイミー』で主人公の母親を好演した安蘭けいが務めるなど、実力派のキャストがそろった。
ミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』は、東京・シアタークリエにて2026年3月9日〜4月2日、大阪・サンケイホールブリーゼにて同年4月上演。
演出・日澤雄介のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■演出・日澤雄介
まずはじめに、この『ブラッド・ブラザーズ』を演出できることを光栄に思います。
40年以上前の作品ですが、今なお色褪せずに私たちに感動を与えてくれるこの作品は個人の思惑と共に私たちを取り巻く社会とも密接につながっています。
そして、社会における格差や不平等の問題は残念ながら2025年の私たちに鋭く突き刺さります。
その中で運命に翻弄される双子。そして、母親の存在。
寓話のようでいてどこか生々しい物語を、飛躍と共に冷徹な感情表現の融合を目指してキャストの皆さまと丁寧に作っていければと思っております。
日澤雄介
