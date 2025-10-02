¡ØS.W.A.T.¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥óÂè1ÏÃÀè¹ÔÌµÎÁÇÛ¿®¡ªºÇÂç5,000±ßÊ¬¤ÎAmazon¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â
¥·¥§¥Þ¡¼¡¦¥à¡¼¥¢¡Ê¡Ø¥¯¥ê¥ß¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¡Ë¼ç±é¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ØS.W.A.T.¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡ÊÆó¥õ¹ñ¸ìÈÇ¡Ë¤¬¡¢10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³¤³°¥É¥é¥Þ¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥ÞTV¡¡#³¤³°¥É¥é¥Þ¡ù¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¡ª¡¡¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢Âè1ÏÃÀè¹ÔÌµÎÁÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÂè1ÏÃ¤Î´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÅöÁªÎ¨¤¬UP¡ª¡¡ÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤ËAmazon¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É500±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ°ìÈÖ¥¢¥Ä¤¤´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý1Ì¾ÍÍ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ë5,000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡¡¤Þ¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÊüÁ÷Á°¤Ë»ëÄ°¤¬¤Ç¤¤ë¡ØS.W.A.T.¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂè1ÏÃÀè¹ÔÌµÎÁÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØS.W.A.T.¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó ¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á11·î3Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¡ÎSTEP1¡ÏX¤Ç@SuperdramaTV¡Êhttps://x.com/SuperdramaTV¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¡ÎSTEP2¡Ï»ØÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡ÎSTEP3¡Ï¤µ¤é¤Ë¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#SWAT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ò¤Ä¤±¡¢ÆÃÊÌ¸ø³«Ãæ¤ÎÂè1ÏÃ¤Î´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨UP¡ª¡¡°ìÈÖ¥¢¥Ä¤¤´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤ÏAmazon¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É5,000±ß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÚÂè1ÏÃ»ëÄ°ÊýË¡¡Û
¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥ÞTV¸ø¼°YouTube¤Ç¤ÎÀè¹ÔÌµÎÁÇÛ¿®¡Ê»ëÄ°²ÄÇ½´ü´Ö¡§10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¿https://youtu.be/0I-BwnZ4BuY¡Ë
¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥ÞTV¤ÎÊüÁ÷¤Ç´Ñ¤ë¡£10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë21¡§00¡Á ¤Û¤«
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÞÉÊ¡ÛAmazon¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É 500±ßÊ¬¡Ä30Ì¾ÍÍ¡¿Amazon¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É 5,000±ßÊ¬¡Ä1Ì¾ÍÍ
¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡Ûhttp://superdramatv.com/free-swat
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î±þÊç´ü´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢X¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ØS.W.A.T.¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥óÂè1ÏÃ¡Ö¾Ã¤¨¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¡×¤¢¤é¤¹¤¸
Ãæ³ØÀ¸¤ò¾è¤»¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤¬³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç½±·â¤ËÁø¤¤¡¢±¿Å¾¼ê¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Û¥ó¥É¡¼¤Î¹â¹»»þÂå¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥³¡¼¥Á¡¢¥Ï¥¦¥¤¡¼¡¦¥¥ó¥±¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à20¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É·Ù»¡¤ÎS.W.A.T.¤«¤é¿·¤¿¤Ë»²Æþ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò·Þ¤¨¡¢²¸»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤òµß½Ð¤¹¤Ù¤¯ÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡ØS.W.A.T.¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó ÊüÁ÷¾ðÊó
10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë21¡§00¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÚÆó¥õ¹ñ¸ìÈÇ¡ÛËè½µ¶âÍËÆü 21¡§00¡Á ¤Û¤«
¡ØS.W.A.T.¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó ºîÉÊ¥Ú¡¼¥¸https://www.superdramatv.com/lineup/SNN000012121.html
