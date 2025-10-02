唐沢寿明＆山口智子、夫婦で独立 結婚30年の節目に 12月に「TEAM KARASAWA」発足
俳優の唐沢寿明、山口智子が、夫婦そろって所属していた研音を独立することが分かった。2日、同社公式サイトが発表した。
【写真】唐沢寿明＆山口智子だけじゃない！ ドラマ・映画で共演 → 結婚した大物カップル
2人は1988年、山口が主演したNHK朝の連続テレビ小説『純ちゃんの応援歌』で共演。1995年12月に電撃入籍が報じられ、2人で記者会見を行い、結婚を公表した。山口とは『純ちゃんの応援歌』以来交際を続けていた。
公式サイトでは、夫婦の連名でのコメントも発表され、12月末日から「TEAM KARASAWA」を発足することも発表している。
【研音コメント全文】
平素より唐沢寿明・山口智子を応援していただきありがとうございます。
この度、唐沢寿明・山口智子は2025年12月31日をもちまして研音グループを離れ、新たなスタートをきることになりました。
つきましては12月31日をもちまして、唐沢寿明・山口智子オフィシャルサイト(PC、モバイル共通)を終了させていただきます。
何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
2025年10月2日
株式会社研音
引用：「研音」公式サイト
